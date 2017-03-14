Олег Знарок: Дацюк и Войнов сыграют в четверг против «Динамо»

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над московским «Динамо» в четвертом матче серии – 4:1.

- Тяжелая игра, нас с победой. Готовимся к следующему матчу, - сказал Олег Знарок.

- Как себя чувствует Дацюк, когда он вернется?

- Паша должен будет сыграть в следующем матче. Он получил небольшую травму в том столкновении.

- Когда в состав СКА вернется Войнов? Сегодня вашего защитника несколько раз показывали на экране и глаза у него горели…

- Тоже самое. Думаю, что в четверг его уже на льду увидите.