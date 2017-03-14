Сергей Орешкин: Если фортуна ускользает, надо ее поймать и в карман засунуть

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал поражение от СКА – 1:4.

- При хорошей поддержке болельщиков, нас сегодня подвела реализация, - вынес лаконичный приговор за третье поражение кряду наставник «Динамо» Сергей Орешкин. – Это все, что сейчас могу сказать.

- Понятно, что реализация хромает. Но как это исправить?

- Если фортуна от тебя отворачивается, надо ее поймать и засунуть в карман!

- Но за счет чего вы можете переломить эту серию?

- Будем продолжать работать. За счет этого.