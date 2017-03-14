Алексей Терещенко: Битва еще не проиграна, будем добавлять

Капитан московского «Динамо» Алексей Терещенко прокомментировал поражение от СКА – 1:4.

- Конечно, мы хотели победить, - заявил нападающий. – Но хотеть мало, надо мочь! А с одним голом в плей-офф ничего не сделаешь.

- Но ведь моментов, когда шайба гуляла по пятачку СКА хватало.

- Значит, мы плохо на пятачок лезем. Надо добавлять. Что нам надо изменить? Забить! И все. Проиграно одно сражение, но не вся битва.