Сергей Широков: Я болельщикам «Динамо» после гола даже слова не сказал

Форвард СКА Сергей Широков прокомментировал победу над московским «Динамо» в четвертом матче серии – 4:1.

Форвард СКА Сергей Широков не стал комментировать свое противостояние с динамовскими болельщиками после заброшенной шайбы, которое попало на экран ТВ.

- Главное – забил, команда победила, - ответил нападающий. – Остальное не важно.

- Многие уже называют этот момент кадром дня!

- Да я им ни слова не сказал! Хотя момент был важный, матч начался для нас очень сложно. Коскинен здорово сыграл, выручил нас. Трудовая победа. Сейчас подлечим болячки и… Будет самый важный матч в Питере.