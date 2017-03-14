Сергей Широков: Я болельщикам «Динамо» после гола даже слова не сказал
Форвард СКА Сергей Широков прокомментировал победу над московским «Динамо» в четвертом матче серии – 4:1.
Форвард СКА Сергей Широков не стал комментировать свое противостояние с динамовскими болельщиками после заброшенной шайбы, которое попало на экран ТВ.
- Главное – забил, команда победила, - ответил нападающий. – Остальное не важно.
- Многие уже называют этот момент кадром дня!
- Да я им ни слова не сказал! Хотя момент был важный, матч начался для нас очень сложно. Коскинен здорово сыграл, выручил нас. Трудовая победа. Сейчас подлечим болячки и… Будет самый важный матч в Питере.
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