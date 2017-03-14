Патрик Херсли: Мой гол в ворота СКА – несчастный случай. Но я же исправился
Защитник СКА Патрик Херсли прокомментировал свой автогол в ворота армейцев и прокомментировал победу над московским «Динамо» - 4:1.
- Плей-офф – это отчаянная битва и в ней постоянно случаются отскоки, которых вратарь совершенно не видит, - напомнил Херсли. – Важно, что потом я исправился – забил гол, и мы в итоге победили.
- Сильно расстроились, когда отправили шайбу в свои ворота?
- Нет, это был просто несчастный случай. Я находился очень близко от вратаря, шайба в конек попала… Это случайность! И надо было играть дальше.
Сейчас СКА ведет в серии 3 – 1. Следующий матч пройдет в четверг, в Санкт-Петербурге
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