Патрик Херсли: Мой гол в ворота СКА – несчастный случай. Но я же исправился

Защитник СКА Патрик Херсли прокомментировал свой автогол в ворота армейцев и прокомментировал победу над московским «Динамо» - 4:1.

- Плей-офф – это отчаянная битва и в ней постоянно случаются отскоки, которых вратарь совершенно не видит, - напомнил Херсли. – Важно, что потом я исправился – забил гол, и мы в итоге победили.

- Сильно расстроились, когда отправили шайбу в свои ворота?

- Нет, это был просто несчастный случай. Я находился очень близко от вратаря, шайба в конек попала… Это случайность! И надо было играть дальше.

Сейчас СКА ведет в серии 3 – 1. Следующий матч пройдет в четверг, в Санкт-Петербурге .