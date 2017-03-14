Алексей Кудашов: Мы – одна команда. Неважно какое звено забило, важен результат
Главный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов на послематчевой пресс-конференци
- Два периода была равная игра, а в третьем нам удалось использовать свои моменты. Мы хорошо сыграли в обороне, вовремя забили голы. Все ребята – молодцы.
- По сравнению с третьим матчем, сегодня по-другому разыгрывали большинство?
- Ну так получилось.
- Вы ввели игру резервистов – Галимова и Мосалева. Как прокомментируете их действия на льду?
- Игроки влились нормально, тут комментировать нечего.
- Как себя чувствуют получившие травмы по ходу игры Мурыгин и Накладал?
- Вроде все обошлось.
- Сегодня у вас отличились два первых звена. Вас это не тревожит?
- Какая разница, какое звено сыграло? Мы - одна команда. Неважно, звено Красковского или другое забило, важен результат.
Матч
Локомотив - ЦСКА - 5:1 (0:1, 1:0, 4:0)
Голы:
Плэтт (Ворошило, Блажиевский), 18:38 (0:1). Тальбо (Накладал, Козун), 34:02 (1:1 - бол.). Красковский (Коршков), 43:07 (2:1). Накладал (Контиола, Крунвалль), 48:18 (3:1 - бол.). Полунин (Гавриков), 51:51 (4:1). Козун (Крунвалль, Контиола), 57:53 (5:1 - бол.).
Место и дата
14 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция