Алексей Кудашов: Мы – одна команда. Неважно какое звено забило, важен результат

Главный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов на послематчевой пресс-конференци и прокомментировал победу своей команды в четвертом матче серии против ЦСКА – 5:1.

- Два периода была равная игра, а в третьем нам удалось использовать свои моменты. Мы хорошо сыграли в обороне, вовремя забили голы. Все ребята – молодцы.

- По сравнению с третьим матчем, сегодня по-другому разыгрывали большинство?

- Ну так получилось.

- Вы ввели игру резервистов – Галимова и Мосалева. Как прокомментируете их действия на льду?

- Игроки влились нормально, тут комментировать нечего.

- Как себя чувствуют получившие травмы по ходу игры Мурыгин и Накладал?

- Вроде все обошлось.

- Сегодня у вас отличились два первых звена. Вас это не тревожит?

- Какая разница, какое звено сыграло? Мы - одна команда. Неважно, звено Красковского или другое забило, важен результат.