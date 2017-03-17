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Олимпийская сборная России в апреле проведет два контрольных матча с латвийцами

Источник:  Р-СпортКомментарии

Олимпийская сборная России в апреле проведет два товарищеских матча с командой Латвии, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России (ФХР).

- Олимпийская сборная 1 и 2 апреля сыграет в Риге против команды Латвии, - рассказал источник в ФХР. 

Добавим, что вчера Олимпийская сборная России прибыла в Пхенчхан, где 18 и 19 марта проведет два товарищеских матчах на арене Зимних игр с национальной сборной Кореи. 

Олимпийская сборная России, руководимая главным тренером Олегом Браташом, ассистентами Валерием Брагиным и Юрием Бабенко, является ближайшим резервом основной команды.

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