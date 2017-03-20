Маршанд, Кросби и Эллиотт признаны лучшими игроками недели в НХЛ

НХЛ назвала лучших игроков минувшей недели.

Первой звездой недели был признан форвард «Бостона» Брэд Маршанд. За минувшую неделю он принял участие в трех матчах, два из которых «Бостон» выиграл. В этих матчах он набрал 9 (5+4) очков.

Вторая звезда недели – форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. Он набрал два очка (1+1) в матче с «Калгари», три очка (2+1) – в матче с «Нью-Джерси» (6:4) и сделал хет-трик в матче с «Флоридой» (4:0).

Третья звезда дня – голкипер «Эдмонтона» Брайан Эллиотт. Его команда трижды победила, а он в среднем в этих играх пропускал 1,95 шайбы.