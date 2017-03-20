Борис Майоров: Самые большие претензии в СКА – к Коскинену

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о вратаре СКА Микко Коскинене перед финалом Западной конференции.

– По именам и мастерству питерская бригада вратарей выглядит вроде бы сильнее ярославской, – рассуждает Майоров. – Но как раз к Коскинену у меня есть большие претензии. Пропускать в таких ответственных матчах с центра поля, да еще ни один раз…

Это просто непозволительно в плей-офф! И не только для СКА который претендует на чемпионство. Для любого клуба КХЛ.

Просто небывальщина какая-то. Хотя во все остальное время финн действовал очень надежно. В серии с «Динамо» питерцы пропускали очень мало, – сказал эксперт.

Напомним, что в финале Западной конференции СКА встретится с «Локомотивом». Первый матч пройдет 23 марта в Санкт-Петербурге.



