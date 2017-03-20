Брагин определился с расширенным составом молодежной сборной России на Турнир пяти наций
Стал известен состав молодежной сборной России по хоккею на первый турнир нового созыва команды (игроки не старше 1998 г.р.), сообщает официальный сайт ФХР.
25 марта в Новогорске соберутся 28 кандидатов, 23 из них – 3 вратаря и 20 полевых игроков – 1 апреля отправятся на «Турнир пяти наций» (Пьештяны, Чехия, 1-6 апреля).
СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ:
Вратари: Илья Коновалов («Локо»), Дмитрий Лозебников («Стальные Лисы»), Алексей Мельничук («СКА-Нева»);
Защитники: Дмитрий Алексеев («Челмет»), Максим Афанасьев, Александр Калинин, Иван Ковалев (все – «Локо»), Егор Зайцев, Александр Севостьянов (оба – «Динамо» Бшх), Роман Кривошеев («СКА-Серебряные Львы), Даниил Курашов («Адмирал»), Леонид Лавриненко («Белые Медведи»), Константин Чернюк («Динамо» Спб);
Нападающие: Данил Веряев («Чайка»), Антон Васильев, Антон Назаревич (оба – «Динамо» Спб), Геогорий Иванов, Артур Каюмов, Данила Цыганов (все – «Локо»), Владислав Кара («Ирбис»), Кирилл Кошурников («Челмет»), Артем Манукян («Омские Ястребы»), Юрий Муравьев (ТХК), Алексей Полодян («СКА-Серебряные Львы»), Максим Рассейкин («Авто»), Андрей Ревацкий (МХК «Спартак»), Игорь Швырев («Стальные Лисы»), Марсель Шолохов («Белые Медведи»).