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Брагин определился с расширенным составом молодежной сборной России на Турнир пяти наций

Источник:  ФХРКомментарии

Стал известен состав молодежной сборной России по хоккею на первый турнир нового созыва команды (игроки не старше 1998 г.р.), сообщает официальный сайт ФХР.

25 марта в Новогорске соберутся 28 кандидатов, 23 из них – 3 вратаря и 20 полевых игроков – 1 апреля отправятся на «Турнир пяти наций» (Пьештяны, Чехия, 1-6 апреля).

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ: 

Вратари: Илья Коновалов («Локо»), Дмитрий Лозебников («Стальные Лисы»), Алексей Мельничук («СКА-Нева»); 

Защитники: Дмитрий Алексеев («Челмет»), Максим Афанасьев, Александр Калинин, Иван Ковалев (все – «Локо»), Егор Зайцев, Александр Севостьянов (оба – «Динамо» Бшх), Роман Кривошеев («СКА-Серебряные Львы), Даниил Курашов («Адмирал»), Леонид Лавриненко («Белые Медведи»), Константин Чернюк («Динамо» Спб); 

Нападающие: Данил Веряев («Чайка»), Антон Васильев, Антон Назаревич (оба – «Динамо» Спб), Геогорий Иванов, Артур Каюмов, Данила Цыганов (все – «Локо»), Владислав Кара («Ирбис»), Кирилл Кошурников («Челмет»), Артем Манукян («Омские Ястребы»), Юрий Муравьев (ТХК), Алексей Полодян («СКА-Серебряные Львы»), Максим Рассейкин («Авто»), Андрей Ревацкий (МХК «Спартак»), Игорь Швырев («Стальные Лисы»), Марсель Шолохов («Белые Медведи»).

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