Бастиан Швайнштайгер: Я проникся философией «Чикаго»

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер прокомментировал свой переход из «Манчестер Юнайтед» в клуб MLS «Чикаго Файр».

«На протяжении всей карьеры я всегда искал возможности, где рассчитывал оказать положительное влияние и помочь сделать что-то отличное. Мой переход в «Чикаго Файр» ничем не отличается. Благодаря разговорам с Нельсоном и Пауно я проникся философией клуба и хочу помочь им в этом проекте», – говорится в заявлении Швайнштайгера.

Напомним, «Чикаго» тренирует бывший полузащитник сборной Сербии и Черногории Велько Паунович, в 2007 году выступавший за «Рубин». А генеральным менеджером «Файр» является Нельсон Родригес.

В прошлом сезона «Чикаго» стал худшей командой MLS.

Добавим, что контракт Швайнштайгера рассчитан по системе «1+1», а зарплата 32-летнего немца составит 4,5 миллиона долларов.