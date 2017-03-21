Бастиан Швайнштайгер: Я проникся философией «Чикаго»
Полузащитник Бастиан
Швайнштайгер прокомментировал свой переход из «Манчестер Юнайтед» в клуб MLS «Чикаго Файр».
«На протяжении всей карьеры я всегда искал возможности, где рассчитывал оказать положительное влияние и помочь сделать что-то отличное. Мой переход в «Чикаго Файр» ничем не отличается. Благодаря разговорам с Нельсоном и Пауно я проникся философией клуба и хочу помочь им в этом проекте», – говорится в заявлении Швайнштайгера.
Напомним, «Чикаго» тренирует бывший полузащитник сборной Сербии и Черногории Велько Паунович, в 2007 году выступавший за «Рубин». А генеральным менеджером «Файр» является Нельсон Родригес.
В прошлом сезона «Чикаго» стал худшей командой MLS.
Добавим, что контракт Швайнштайгера рассчитан по системе «1+1»,
а зарплата 32-летнего немца составит 4,5 миллиона долларов.