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Глушаков, Акинфеев и Смолов озвучили названия станций в московских аэроэкспрессах

Источник:  РФСКомментарии

Игроки сборной России Денис Глушаков, Игорь Акинфеев и Федор Смолов озвучили названия станций в московских аэроэкспрессах.

Данное мероприятие было посвящено проведению в России Кубка конфедераций и состоялось в Краснодаре, где Глушаков, Акинфеев и Смолов в составе сборной России готовятся к товарищеским матчам против сборных Кот-д'Ивуара и Бельгии.

Напомним, что Кубок конфедераций в России пройдет с 17 июня по 2 июля на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

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