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Форвард женской сборной России: Мы так же тренируемся, как мужики, а зарплаты у нас мизерные

Источник:  Р-СпортКомментарии

Форвард сборной России Людмила Белякова считает, что российским хоккеисткам можно взять пример со сборной США, которая отказывается играть на домашнем чемпионате мира из-за разногласий с национальной федерацией по вопросам заработной платы.

«Конечно, я поддерживаю позицию американских хоккеисток. Возможно, и нам надо такое устроить в нашем женском хоккее. Потому что мы так же тренируемся, так же убиваем свое здоровье, как и мужики, а зарплаты у нас по сравнению с ними мизерные. Так что, по-моему, это неплохая идея», – приводит «Р-Спорт» слова Беляковой.

Напомним, капитан сборной США Меган Дагган заявила, что команда не будет играть на чемпионате мира в Плимуте, если USA Hockey не удовлетворит требования игроков по заработной плате.

Чемпионат мира пройдет с 31 марта по 7 апреля. На групповом этапе сборная России сыграет с Финляндией (31 марта), США (1 апреля) и Канадой (3 апреля).

В прошлом году сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира.

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