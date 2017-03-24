Глушаков и Дзагоев пропустят матч с Кот-д'Ивуаром
Полузащитники Алан Дзагоев и Денис Глушаков не сыграют в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара, сообщает официальный твиттер национальной команды.
«Глушаков продолжает восстановление, динамика положительная, у Дзагоева небольшое недомогание, связанное с вирусной инфекцией», – говорится в твиттере.
Полузащитники @TeamRussia Денис Глушаков и Алан Дзагоев пропустят контрольный матч с Кот-д'Ивуаром! pic.twitter.com/G5GmNX9bEo— Сборная России (@TeamRussia) 24 марта 2017 г.
Встреча пройдет 24 марта в Краснодаре в 19:00 мск. Следующий товарищеский матч россияне проведут с бельгийцами 28 марта в Сочи.
Матч
Место и дата
24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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