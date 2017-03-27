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Эвандер Холифилд проведет благотворительный бой с нигерийским политиком

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях 54-летний американец Эвандер Холифилд снова выйдет на ринг.

В мае Эвандер проведет выставочный бой с бывшим губернатором нигерийского штата Лагос Бола Ахмедом Тинубу.

Поединок пройдет 25 мая в Лагосе в рамках благотворительной акции по сбору денежных средств на борьбу с тяжелыми заболеваниями людей в Африке.

В мае 2015 года Холифилд одержал победу в благотворительном поединке с американским политиком Миттом Ромни, бывшим кандидатом в президенты страны.

На профессиональном ринге Эвандер провел 57 боев и одержал 44 победы (29 - нокаутом). В частности, он побеждал Майка Тайсона, Майкла Мурера и Риддика Боу.




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