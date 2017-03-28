«Локомотив» - СКА. КХЛ оштрафовала Кудашова за бросок бутылки на лед
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел момент с удалением Алексея Кудашова до конца матча (2+20 мин) за бросок бутылки на лед.
После просмотра эпизода СДК оставил наказание без изменений и наложил на главного тренера «Локомотива» денежный штраф.
Напомним, Алексей Кудашов бросил бутылку на лед на 50-й минуте матча «Локомотив» - СКА. Сам тренер на пресс-конференции сказал, что бутылка выпала из рук.
СКА в гостях обыграл «Локомотив» в овертайме со счетом 2:1. В составе петербургского клуба шайбу забросил Никита Гусев, автором победного гола в овертайме стал Александр Барабанов. У ярославцев отличился Павел Красковский.
После этой игры счет в серии 3-0 в пользу армейцев.
Следующий матч команды проведут 29 марта в Ярославле в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Победитель противостояния в финале Кубка Гагарина встретится с «Металлургом» или «Ак Барсом». Счет в серии между этими командами 3-0.
Этого тренера хотели выгнать болельщики, а он вывел «Локо» в финал Запада
Матч
Локомотив - СКА - 1:2 О.Т. (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Красковский 17:10 (1:0). Гусев (Белов, Шипачёв), 51:59 (1:1 - бол.). Барабанов (Коскиранта), 65:58 (1:2).
Место и дата
27 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция