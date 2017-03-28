«Локомотив» - СКА. КХЛ оштрафовала Кудашова за бросок бутылки на лед

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел момент с удалением Алексея Кудашова до конца матча (2+20 мин) за бросок бутылки на лед.

После просмотра эпизода СДК оставил наказание без изменений и наложил на главного тренера «Локомотива» денежный штраф.

Напомним, Алексей Кудашов бросил бутылку на лед на 50-й минуте матча «Локомотив» - СКА. Сам тренер на пресс-конференции сказал, что бутылка выпала из рук.

СКА в гостях обыграл «Локомотив» в овертайме со счетом 2:1. В составе петербургского клуба шайбу забросил Никита Гусев, автором победного гола в овертайме стал Александр Барабанов. У ярославцев отличился Павел Красковский.

После этой игры счет в серии 3-0 в пользу армейцев.

Следующий матч команды проведут 29 марта в Ярославле в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Победитель противостояния в финале Кубка Гагарина встретится с «Металлургом» или «Ак Барсом». Счет в серии между этими командами 3-0.

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