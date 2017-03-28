Зинэтула Билялетдинов: Будем стараться отыграться с 0-3 в серии
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга» (2:3).
- Ребята играют с хорошей отдачей, я не могу их упрекнуть. Пока не можем до конца довести матч. Будем стараться отыграться с 0-3 в серии, - приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».
Добавим, что следующий матч серии пройдет в Казани 30 марта.
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