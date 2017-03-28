Илья Воробьев: Игра Зарипова? Я постучу по дереву

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2) в третьем матче финала Восточной конференции плей-офф КХЛ.

– Развязка такая… Молодцы ребята, вытащили.

– Что творит в этом плей-офф Данис Зарипов?

– Постучу по дереву.

– То, что лигу так возят два игрока, которым на двоих почти 80 лет, это КХЛ настолько слаба или они настолько круты?

– Нет, мне такие клише, если честно, не нравятся. Они неправильные. Есть хороший игрок или плохой игрок. Ягр играет вон, старше меня, Селянне до 41 года играл. А мы что-то придумываем… В чем мы ищем там, где нет?, - цитирует Воробьева «БИЗНЕС Online».

В составе «Ак Барса» счет открыл Джастин Азеведо. Сравнял результат Сергей Мозякин. Отметим, что для нападающего это 53-я шайба в сезоне. Вновь вывел вперед хозяев Михаил Глухов, но затем вновь сделал счет равным Данис Зарипов. Он же в концовке основного времени оформил дубль и принес победу своей команде.

Счет в серии 3-0 в пользу «Магнитки». Четвертый матч состоится 30 марта в Казани.

КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция

Финал

Третий матч

Счет в серии – 0-3