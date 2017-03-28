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Зарипов повторил рекорд Дадонова по количеству голов в плей-офф КХЛ

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов повторил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном розыгрыше плей-офф КХЛ.

Гол в ворота «Ак Барса» стал для 36-летнего хоккеиста 15-м в нынешнем плей-офф.

Ранее единственным обладателем рекорда был нападающий СКА Евгений Дадонов, который забросил 15 шайб в плей-офф сезона-2014/15.

Напомним, «Металлург» ведет в серии против «Ак Барса» со счетом 3-0. Следующий матч команд состоится в Казани 30 марта в 19:00. СКА с тем же счетом обыгрывает в серии «Локомотив». Следующая встреча пройдет в Ярославле 29 марта в 19:00.

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