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Рашид Рахимов: Мы должны быть уверены в своих силах

Источник:  ФК «Терек»Комментарии

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал о подготовке команды к игре очередного тура чемпионата России.

«В расположении клуба отсутствует целая группа игроков. Кто-то вызван в сборные, кто-то травмирован. Это накладывает определенный отпечаток на работу, потому что достаточно сложно отрабатывать некоторые тактические элементы. Мы ждем, что скоро они начнут возвращаться в клуб из сборных. Сложно сказать, в каком состоянии приедут игроки после перелетов и переездов. Например, Вилькеру предстоит матч в Чили 29 марта. Нужно понимать, что там погода +25 градусов. Ехать в минусовую температуру в Пермь и иметь разницу в 8 часов - к такому достаточно сложно адаптироваться.

К матчу с «Амкаром» не готовится Торже, проблемы у Лебеденко - он находится в Германии. Олег Иванов в ближайшие дни приступит к индивидуальным тренировкам, пока он еще принимает лекарства.

Выберем определенный план на игру и будем думать, как добиться положительного результата. Мы должны быть уверены в своих силах. Да, нам тяжело даются голы, не реализуем моменты. Нужно верить в то, что можно все изменить. У нас уже были такие ситуации. Все зависит от того, как план на игру будет выполнен», - приводит слова Рахимова официальный сайт «Терека».

Напомним, матч «Амкар» - «Терек» состоится 2 апреля. 

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