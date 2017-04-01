Карлес Пуйоль: С видеоповторами результаты футбольных матчей станут более справедливыми
Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль приветствует использование в футболе практики видеоповторов спорных моментов.
- Изменения, которые сейчас переживает футбол, нужно оценивать позитивно. Благодаря им результаты будут более справедливыми. При этом не изменится сама суть игры, — заявил Пуйоль.
Система видеоповторов была применена в недавнем товарищеском матче между сборными Франции и Испании (0:2). В результате, был отменен гол французов, забитый из положения «вне игры».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически