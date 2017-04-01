Карлес Пуйоль: С видеоповторами результаты футбольных матчей станут более справедливыми

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль приветствует использование в футболе практики видеоповторов спорных моментов.

- Изменения, которые сейчас переживает футбол, нужно оценивать позитивно. Благодаря им результаты будут более справедливыми. При этом не изменится сама суть игры, — заявил Пуйоль.

Система видеоповторов была применена в недавнем товарищеском матче между сборными Франции и Испании (0:2). В результате, был отменен гол французов, забитый из положения «вне игры».



