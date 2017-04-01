Билеты для болельщиков «Локомотива» на матч с «Уфой» будут бесплатными
Билеты на матч 21-го тура чемпионата России по футболу между «Уфой» и московским «Локомотивом» для болельщиков столичного клуба будут бесплатными.
Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на официальный твиттер железнодорожников.
🎫 Билеты для болельщиков «Локомотива» на матч #УфаЛоко будут бесплатными! Гостевые кассы откроются за полтора часа до матча.— ФК Локомотив (@fclm_official) 1 апреля 2017 г.
Гостевые кассы начнут работать в 14.30 по московскому времени.
Игра «Уфы» с «Локомотивом» пройдет сегодня на стадионе «Нефтяник» и начнется в 15.00.
Матч
Место и дата
01 апреля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция
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