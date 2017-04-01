Билеты для болельщиков «Локомотива» на матч с «Уфой» будут бесплатными

Билеты на матч 21-го тура чемпионата России по футболу между «Уфой» и московским «Локомотивом» для болельщиков столичного клуба будут бесплатными.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на официальный твиттер железнодорожников.

🎫 Билеты для болельщиков «Локомотива» на матч #УфаЛоко будут бесплатными! Гостевые кассы откроются за полтора часа до матча. — ФК Локомотив (@fclm_official) 1 апреля 2017 г.

Гостевые кассы начнут работать в 14.30 по московскому времени.



Игра «Уфы» с «Локомотивом» пройдет сегодня на стадионе «Нефтяник» и начнется в 15.00.