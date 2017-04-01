Крэйг Шекспир: Еще недавно «Лестер» были готовы списать со счетов. Но мы еще не обезопасили себя от вылета
Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир отметил прогресс команды, достигнутый в последние недели.
- «Лестер» -доказательство того, что в футболе все может быстро перевернуться на 180 градусов. Еще три тура назад мы находились в самом подвале турнирной таблицы, и люди списывали нас со счетов. И все же чем быстрее мы обезопасим себя от вылета из АПЛ, тем лучше. Это наша основная задача. У нас впереди два важных домашних матча, которые нужно выиграть, - заявил Шекспир.
Напомним, на посту наставника чемпионов Англии Шекспир сменил Клаудио Раньери.
После этого команда смогла улучшить свое положение в национальном первенстве и пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сразится с мадридским «Атлетико».
Матч
Место и дата
01 апреля 17:00, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция