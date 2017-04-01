Сергей Кирьяков: Завоевали три очень важных очка, но не обольщаемся этим

На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Томь» (3:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков обратил внимание на неудачный отрезок второго тайма в исполнении «Арсенала».

- Приятно побеждать, приятно, когда завоеваны три очка. Но мы не обольщаемся, есть определенные моменты, на которые мы обратим внимание игроков. В первом тайме мы больше контролировали мяч, играли на половине поля соперника, забили достаточно быстрый гол. Нужно было, конечно, забить второй, но, к сожалению, мы этого не сделали.

Во втором тайме был провальный отрезок, когда игроки не успевали за мячом, много бегали, лишь обозначали борьбу и сели глубоко назад. Соперник использовал свободные зоны и в связи с этим у нас были проблемы. Мы обязательно этот момент проанализируем. Но довольны тем, что в концовке команда проявила характер, побежала вперед, забила второй мяч, а на последних минутах и третий. Завоевали три очень важных очка, но не обольщаемся этим. Мы должны двигаться дальше и готовиться к следующим матчам. Продолжаем борьбу, завтра посмотрим, как сыграют наши конкуренты. Но я думаю, что каждый тур будет всё на тоненького. Постараемся всё сделать, чтобы сохранить прописку в премьер-лиге.

- Вы довольны реализацией моментов?

- Нет. И не только реализацией, когда была возможность сделать хорошую подачу в штрафную, мы никак не могли перебить первого игрока «Томи». Хотя перед игрой обращали внимание на важность фланговых передач. Хотя первый момент в матче был создан именно после качественной передачи Александрова с фланга. К счастью, Думбия сегодня провел очень хороший матч, в концовке встречи начал зарабатывать штрафные, которые позволили переломить ситуацию.

- Расич сейчас основной нападающий «Арсенала»? Сегодня он выглядел не очень хорошо.

- Мы прекрасно понимаем, что Расич не очень себя проявил. Будем разбираться, в чем причины. До игры персонально ему объясняли наши требования, но он не сделал того, о чем мы с ним говорили. Возможно, причина в том, что наконец-то семья к нему приехала, маленький ребенок, не выспался или еще что-то...В любом случае,к нему сегодня много вопросов, как по игровым действиям, так и по самоотдаче. Шевченко на фоне Расича сегодня неплохо вошел в игру, действовал агрессивно. С его выходом мы игру отодвинули от своих ворот.

- Почему не играет Вергара?

- У него были определенные проблемы с коленом. И потом, нужно учитывать лимит на легионеров.