Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ливерпуль3 : 1Эвертон
Футбол  Челси1 : 2Кристал Пэлас
Футбол  Арсенал Тула3 : 0Томь
Футбол  Уфа0 : 1Локомотив
Футбол  Зенит-21 : 2Спартак-2
Теннис  Конта4:3Возняцки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Кирьяков: Завоевали три очень важных очка, но не обольщаемся этим

Дмитрий Аполоник
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Томь» (3:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков обратил внимание на неудачный отрезок второго тайма в исполнении «Арсенала».

- Приятно побеждать, приятно, когда завоеваны три очка. Но мы не обольщаемся, есть определенные моменты, на которые мы обратим внимание игроков. В первом тайме мы больше контролировали мяч, играли на половине поля соперника, забили достаточно быстрый гол. Нужно было, конечно, забить второй, но, к сожалению, мы этого не сделали.

Во втором тайме был провальный отрезок, когда игроки не успевали за мячом, много бегали, лишь обозначали борьбу и сели глубоко назад. Соперник использовал свободные зоны и в связи с этим у нас были проблемы. Мы обязательно этот момент проанализируем. Но довольны тем, что в концовке команда проявила характер, побежала вперед, забила второй мяч, а на последних минутах и третий. Завоевали три очень важных очка, но не обольщаемся этим. Мы должны двигаться дальше и готовиться к следующим матчам. Продолжаем борьбу, завтра посмотрим, как сыграют наши конкуренты. Но я думаю, что каждый тур будет всё на тоненького. Постараемся всё сделать, чтобы сохранить прописку в премьер-лиге.

- Вы довольны реализацией моментов?
- Нет. И не только реализацией, когда была возможность сделать хорошую подачу в штрафную, мы никак не могли перебить первого игрока «Томи». Хотя перед игрой обращали внимание на важность фланговых передач. Хотя первый момент в матче был создан именно после качественной передачи Александрова с фланга. К счастью, Думбия сегодня провел очень хороший матч, в концовке встречи начал зарабатывать штрафные, которые позволили переломить ситуацию.

- Расич сейчас основной нападающий «Арсенала»? Сегодня он выглядел не очень хорошо.
- Мы прекрасно понимаем, что Расич не очень себя проявил. Будем разбираться, в чем причины. До игры персонально ему объясняли наши требования, но он не сделал того, о чем мы с ним говорили. Возможно, причина в том, что наконец-то семья к нему приехала, маленький ребенок, не выспался или еще что-то...В любом случае,к нему сегодня много вопросов, как по игровым действиям, так и по самоотдаче. Шевченко на фоне Расича сегодня неплохо вошел в игру, действовал агрессивно. С его выходом мы игру отодвинули от своих ворот.

- Почему не играет Вергара?
- У него были определенные проблемы с коленом. И потом, нужно учитывать лимит на легионеров.

Матч

Арсенал - Томь - 3:0 (1:0)

Голы

Александров 19 (1:0). Думбия 74 (2:0). Комбаров 89 (3:0).

Состав

Арсенал: Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу, Бурмистров (Аджоев, 90), Горбатенко (Стеклов, 88), Боурчану, Александров, Думбия, Расич (Шевченко, 71)

Томь: Солосин, Митерев (Карымов, 76), Осипов, Пугин, Попов, Баляйкин, Кузнецов (Науменко, 84), Чуперка, Сасин, Соболев (Макурин, 76), Голышев

Предупреждения:

Думбия, 62; Боурчану, 83; Аджоев, 90 - Осипов, 23; Сасин, 31; Баляйкин, 73; Карымов, 81

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

01 апреля 17:30, Арсенал, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Петраков: Я очень недоволен нашей оборонойНа пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Томь» (3:0) главный тренер гостей Валерий Петраков раскритиковал молодых игроков своей команды.Джефферсон Фарфан: Лучшего дебюта за «Локомотив» я не мог себе представитьПолузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал свой дебют в чемпионате России в матче против «Уфы» (1:0).«Арсенал» разгромил «Томь» и поднялся в зону стыковых матчейТульский «Арсенал» дома обыграл «Томь» (3:0) в 21-м туре чемпионата России.РФПЛ. 21-й тур. «Уфа» проиграла «Локомотиву», «Арсенал» разгромил «Томь» и другие матчиВсе матчи 21-го тура чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».Сергей Семак: К сожалению, атакующий потенциал «Уфы» пока лимитированГлавный тренер «Уфы» Сергей Семак дал комментарий по итогам матча 21-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:1).Беленов - лучший игрок «Уфы» в мартеБолельщики признали голкипера Александра Беленова лучшим футболистом «Уфы» в прошлом месяце.«Арсенал» – «Томь» - 3:0. Как это былоВ матче 21-го тура чемпионата России по футболу тульский «Арсенал» сыграет с «Томью».Юрий Семин: Действия Фарфана оцениваю как очень хорошиеГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу своей команды над «Уфой» (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России.Сергей Семак: Пропущенный мяч повернул игруГлавный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» (0:1) в 21-м туре чемпионата России.Явление Фарфана. Как «Локомотив» победил «Уфу»Явление Фарфана. Как «Локомотив» победил «Уфу»Дебютный гол Джефферсона Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Уфой».Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Уфой»«Уфа» дома уступила «Локомотиву» (0:1) в 21-м туре чемпионата России.Джефферсон Фарфан: При Магате казалось, что я попал в армиюПолузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о тренировках в «Шальке» времен Феликса Магата.«Зенит-2» – «Спартак-2». Селихов сыграет в воротах москвичейТренерский штаб «Спартака-2» определился с составом на матч 29-го тура ФНЛ против «Зенита-2».«Спартак» станет чемпионом, Кокорин больше не забьет. Что еще произойдет в РФПЛ?«Спартак» станет чемпионом, Кокорин больше не забьет. Что еще произойдет в РФПЛ?До конца чемпионата России по футболу осталось всего 10 туров. «Советский спорт» делает прогноз на финиш сезона.Фарфан забил первый гол за «Локомотив»Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан забил свой первый гол за красно-зеленых.«Рубин» – «Зенит». Кержаков полетел в Казань, Смольников пропустит матчТренерский штаб «Зенита» назвал игроков, которые отправились в Казань на матч 21-го тура РФПЛ против «Рубина».«Уфа» – «Локомотив» - 0:1. Как это былоВ матче 21-го тура чемпионата России по футболу «Уфа» сыграет с «Локомотивом».«Зенит»-м сыграл вничью с «Рубином»-мМатч 22-го тура первенства молодежных команд между «Зенитом» и «Рубином» закончился вничью со счетом 2:2.«Уфа» - «Локомотив». Фарфан сыграет с первых минутСтал известен стартовый состав московского «Локомотива» на матч 21-го тура чемпионата России против «Уфы».Билеты для болельщиков «Локомотива» на матч с «Уфой» будут бесплатнымиБилеты на матч 21-го тура чемпионата России по футболу между «Уфой» и московским «Локомотивом» для болельщиков столичного клуба будут бесплатными.
Футбол
«Арсенал» разгромил «Томь» и поднялся в зону стыковых матчей
Футбол
Гол Варди помог «Лестеру» переиграть «Сток Сити»
Футбол
«Челси» уступил «Кристал Пэлас»
Футбол
«Манчестер Юнайтед» дома не смог переиграть «Вест Бромвич»
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Томь
Томькалендарьстатистика
Сергей Кирьяков
Сергей Кирьяковвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости