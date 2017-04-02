Муртаз Хурцилава: Евтушенко очень любил футбол, оказывал моральную поддержку футболистам

Бывший капитан сборной СССР Муртаз Хурцилава прокомментировал уход из жизни поэта Евгения Евтушенко.

– Евтушенко очень любил футбол, оказывал моральную поддержку футболистам. Евгений Александрович нередко приходил в гости к сборной СССР, общался с игроками тбилисского «Динамо», – сказал 74-летний Хурцилава ТАСС.

Поэт скончался в субботу на 85-м году жизни.