Муртаз Хурцилава: Евтушенко очень любил футбол, оказывал моральную поддержку футболистам
Бывший капитан сборной СССР Муртаз Хурцилава прокомментировал уход из жизни поэта Евгения Евтушенко.
– Евтушенко очень любил футбол, оказывал моральную поддержку футболистам. Евгений Александрович нередко приходил в гости к сборной СССР, общался с игроками тбилисского «Динамо», – сказал 74-летний Хурцилава ТАСС.
Поэт скончался в субботу на 85-м году жизни.
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