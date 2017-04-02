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Муртаз Хурцилава: Евтушенко очень любил футбол, оказывал моральную поддержку футболистам

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Бывший капитан сборной СССР Муртаз Хурцилава прокомментировал уход из жизни поэта Евгения Евтушенко.

– Евтушенко очень любил футбол, оказывал моральную поддержку футболистам. Евгений Александрович нередко приходил в гости к сборной СССР, общался с игроками тбилисского «Динамо», – сказал 74-летний Хурцилава ТАСС.

Поэт скончался в субботу на 85-м году жизни. 

Евгений Евтушенко: футбол – это метафора!

Умер Евгений Евтушенко. Его поэтический дебют был в «Советском спорте»

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