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Команда КНДР примет участие в Олимпиаде-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Губернатор южнокорейской провинции Канвондо Чхве Мун Сун сообщил о том, что спортсмены КНДР примут участие в Олимпийских играх 2018 года, несмотря на сложные дипломатические отношения между двумя странами.

Это стало известно в ходе матчей группового раунда второго дивизиона чемпионата мира по хоккею, по случаю которых власти Южной Кореи выдали разрешение на пребывание в стране с 1 по 9 апреля 20 хоккеисткам и 10 членам тренерского штаба сборной Северной Кореи.

«Когда я спросил представителя делегации КНДР, будет ли их страна делегировать спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхане, он сказал, что они приедут. Также он отметил, что КНДР постарается прислать максимальное число спортсменов, — цитирует Чхве Мун Суна агентство Yonhap.

В последний раз спортсмены КНДР принимали участие в соревнованиях на территории Южной Кореи в 2014 году, когда в Инчхоне проходили летние Азиатские игры. 

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