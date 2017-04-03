Ирина Роднина: Мало просто делать огромное количество элементов, надо еще быть интересной катающейся парой

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина подвела итоги соревнований спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.

- Тарасова и Морозов - молодцы, достаточно чисто все откатали. Для них это был такой первый сложный сезон. Евгения и Владимир выстояли, выдержали все испытания. Болельщики ведь ориентировались на других лидеров сборной, которые давно зарекомендовали себя. Конечно, не хотелось бы, чтобы повторялась ошибка в поддержке. В парном катании это карается достаточно жестко.

Я ожидала только хорошего катания от ребят. Мне кажется, они еще находятся в поиске своего стиля, своего направления. Мало просто делать огромное количество элементов, надо еще быть интересной катающейся парой.

— С положительной точки зрения какие пары можете выделить?

— Очень поразила пара из Северной Кореи, Тхэ Ок Рем и Чу Сик Ким. Они показали вполне приличный набор элементов. Очень высоко подтянулись пары из Италии, Австрии. Они никогда не имели чисто парной школы фигурного катания, но показывали хорошие результаты, - цитирует Роднину RT.

Российская пара заняла третье место на чемпионате мира в Хельсинки. Победу одержала пара из Китая Вэньцзинь Суй/Цун Хань. Второе место заняла немецкая пара Алена Савченко/Бруно Массо.