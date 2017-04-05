СБР объявил состав сборной на олимпийский сезон: Малышко и Слепцовой в нем нет

Правление Союза биатлонистов России утвердило состав сборной для подготовки к олимпийскому сезону.

Мужская команда в это межсезонье будет готовиться в следующем составе: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Антон Бабиков, Александр Логинов, Алексей Волков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин. Руководить сборной будут Рикко Гросс и Андрей Падин

Состав женской команды выглядит так: Ирина Старых, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Ирина Услугина, Ольга Подчуфарова.

Пока неизвестно, кто станет старшим тренером женской команды. Решено провести еще одну рабочую встречу правления СБР, после которой имя нового наставника будет названо.

Кроме того до 20 апреля время будет утвержден тренерский штаб для работы со сборными командами «В». Окончательный состав команд, включая тренеров-помощников и специалистов, будет объявлен дополнительно.