Юрий Леонов: Решение НХЛ скажется на интересе к олимпийскому турниру
Российский хоккейный тренер Юрий Леонов в интервью Sobesednik.ru прокомментировал решения НХЛ не прерывать чемпионат ради Олимпиады-2018.
- На расстановку сил в Олимпийском турнире, я думаю, это, конечно, окажет влияние. Не только на команды Канады и США — шведские, финские и наши хоккеисты там [в НХЛ] все-таки играют на очень высоком уровне. К сожалению, и на интересе к турниру это тоже не может не сказаться. Например, на летних Играх футбольный турнир существует в усеченном формате и не привлекает большого внимания болельщиков, - рассказал Леонов.
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