Алексей Яшин: Ценность олимпийской медали не упадет, если игроки из НХЛ не приедут
Бывший нападающий СКА и ЦСКА Алексей Яшин поделился мнением о решении НХЛ не прерывать чемпионат ради Олимпиады-2018.
- Ценность олимпийской медали не упадет в любом случае, будут играть профессионалы (из НХЛ) или нет. Любому спортсмену очень важно быть олимпийским чемпионом или сыграть на Олимпиаде. Но существует определенные правила, ситуации. Это вопрос решается между МОК, НХЛ и IIHF. Если они все решат, то будет здорово, если все поедут на Олимпиаду. Если что-то произойдет и никто не поедет, то будет турнир, который очень важен и ценен, но в нем будут играть те, кто сможет поехать, - передает слова Яшина «Р-Спорт».
Ранее стало известно, что руководство НХЛ запретило игрокам лиги участвовать в грядущем турнире.
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