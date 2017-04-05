Агент Проворова: Иван согласился приехать в сборную России на ЧМ-2017

Агент защитника «Филадельфия» Ивана Проворова Марк Гандлер рассказал о том, что хоккеист дал согласие сыграть за сборную России на чемпионате мира 2017 года.

- Иван Проворов ответил согласием на приглашение в сборную России. Когда именно хоккеист присоединится к национальной команде, пока сказать не готов, - сказал Гандлер агентсву «Р-Спорт».

Проворов дебютировал в этом сезоне в НХЛ. 20-летний защитник провел 80 игр, набрав 28 очков (6+22).

Добавим, что чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.