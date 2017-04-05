Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив1 : 0Уфа
Футбол  Наполи0 : 0Ювентус
Футбол  Ливерпуль- : -Борнмут
Футбол  Барселона3 : 0Севилья
Футбол  Челси- : -Манчестер Сити
Футбол  Леганес- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Молодежная сборная России переиграла австрийский «Ред Булл»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в Словакии Турнире пяти молодежная сборная России переиграла австрийский клуб «Ред Булл» со счетом 4:2.

У российской команды заброшенными шайбами отметились Дмитрий Ревацкий, Кирилл Кошурников, Александр Калинин и Марсель Шолохов.

Добавим, что итоговое место команды Валерия Брагина теперь зависит от результатов финской сборной. Если северяне потеряют хоть одно очко в оставшихся матчах со Словакией и Чехией, то Россия будет первой. Если Финляндия покажет 100-процентный результат - второй.

«Ред Булл» (Австрия) – Сборная России U20 - 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Брагин: Матч с Чехией пока лучший на турнире в СловакииГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин похвалил команду за игру с Чехией (2:0) на «Турнире пяти» в Словакии.Молодежная сборная России уступила финнам на «Турнире пяти»Хоккеисты молодежной сборной России (U-20) проиграли Финляндии в своем втором матче на Турнире пяти в Словакии со счетом 1:3.Валерий Брагин: С юниорской сборной играли в полный контактГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги контрольного матча с юниорской сборной России (3:1) в Новогорске.Брагин определился с расширенным составом молодежной сборной России на Турнир пяти нацийСтал известен состав молодежной сборной России по хоккею на первый турнир нового созыва команды (игроки не старше 1998 г.р.), сообщает официальный сайт ФХР.«До сих пор собираю шайбы после тренировок…». Интервью Кирилла Капризова«До сих пор собираю шайбы после тренировок…». Интервью Кирилла КапризоваВ эксклюзивном интервью «Советскому спорту» Кирилл рассказал о жизни в родном поселке Кузедеево, что в часе езды от Новокузнецка.Валерий Брагин: После Баффало-2011 канадцы заиграли в советский хоккейВалерий Брагин: После Баффало-2011 канадцы заиграли в советский хоккейВ редакции «Советского спорта» побывал главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин, кавалер всех наград МЧМ.Игорь Ларионов: Думаю, Самсонову по силам побороться за место во взрослой сборнойДвукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился мнением об игре голкипера магнитогорского «Металлурга» и молодежной сборной России Ильи Самсонова.«Капризов – очень хороший парень, понимаете?» В эфире – Вечерний Гимаев (видео)«Капризов – очень хороший парень, понимаете?» В эфире – Вечерний Гимаев (видео)Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на вопросы обозревателя «Советского спорта».Кирилл Капризов: Американцы мне что-то кричали. Но я улыбался им в ответ (видео)Кирилл Капризов: Американцы мне что-то кричали. Но я улыбался им в ответ (видео)Обозреватель «Советского спорта» поговорил с капитаном молодежной сборной России Кириллом Капризовым.Нужна ли КХЛ гвардия Брагина? Где продолжат карьеру лидеры нашей «молодежки»Нужна ли КХЛ гвардия Брагина? Где продолжат карьеру лидеры нашей «молодежки»Обозреватель «Советского спорта» – о том, где и когда сыграют ближайшие матчи звездочки из сборной России, завоевавшей «бронзу» на МЧМ-2017.Егор Рыков: Капризов – будущая звезда мирового хоккеяЗащитник СКА Егор Рыков поделился впечатлениями от игры за сборную России на Молодежном чемпионате мира-2017.Виталий Мутко: Российские хоккеисты на МЧМ выглядели достойноВице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко поделился впечатлениями от завершившегося в Канаде молодежного чемпионата мира по хоккею.Олег Браташ: Третье место на этом чемпионате – хороший результатТренер молодежной сборной России по хоккею Олег Браташ прокомментировал выступление команды на чемпионата мира в Канаде.Илья Самсонов: На сувениры и подарки не осталось времени (видео)Илья Самсонов: На сувениры и подарки не осталось времени (видео)Вратарь молодежной сборной России рассказал о турнире, значимости бронзовой медали и планах на ближайшее будущее.Борис Майоров: В сборной США корявых игроков вообще нет! А у нас их хваталоБорис Майоров: В сборной США корявых игроков вообще нет! А у нас их хваталоГлавный урок молодежного чемпионата мира-2017 от двукратного олимпийского чемпиона Бориса Майорова.Андрей Коваленко: Наша сборная показала на МЧМ несгибаемый русский характерГлава профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением о выступлении сборной России на молодежном чемпионате мира.«Вышли бы в финал – победили бы Канаду». Мощное интервью Валерия Брагина (видео)«Вышли бы в финал – победили бы Канаду». Мощное интервью Валерия Брагина (видео)Обозреватель «Советского спорта» поговорил с главным тренером сборной России Валерием Брагиным, которого встретил в «Шереметьево».Борис Майоров: Результат неплохой, но даже шведы смотрелись лучше нашихБорис Майоров: Результат неплохой, но даже шведы смотрелись лучше нашихДвукратный олимпийский чемпион подводит итоги молодежного чемпионата мира, завершившегося в Канаде.Сергей Светлов: На МЧМ-2017 сборная России показала крепкий, стабильный результатОлимпийский чемпион Сергей Светлов оценил выступление сборной России на завершившемся в Канаде молодежном чемпионате мира.И как после этого не любить Брагина? Смотрите, что он сказал игроку! (видео)И как после этого не любить Брагина? Смотрите, что он сказал игроку! (видео)Обозреватель «Советского спорта» снова восхищается главным тренером молодежной сборной России Валерием Брагиным.
Футбол
Матч ЦСКА - «Спартак» пройдет 30 апреля
MMA
Федор Емельяненко: Думаю, у Макгрегора не будет шансов в бою с Мэйвезером
Футбол
Василий Уткин: Сокращение лиги приведет к деградации футбола в стране
Биатлон
Александр Тихонов: Готов взять на себя ответственность за сборную России
все новости
Россия (U-20)
Россия (U-20)календарьстатистика