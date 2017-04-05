Молодежная сборная России переиграла австрийский «Ред Булл»
На проходящем в Словакии Турнире пяти молодежная сборная России переиграла австрийский клуб «Ред Булл» со счетом 4:2.
У российской команды заброшенными шайбами отметились Дмитрий Ревацкий, Кирилл Кошурников, Александр Калинин и Марсель Шолохов.
Добавим, что итоговое место команды Валерия Брагина теперь зависит от результатов финской сборной. Если северяне потеряют хоть одно очко в оставшихся матчах со Словакией и Чехией, то Россия будет первой. Если Финляндия покажет 100-процентный результат - второй.
«Ред Булл» (Австрия) – Сборная России U20 - 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)
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