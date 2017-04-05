Агент Гаврикова: Владислав примет решение по переходу в НХЛ после матчей за сборную

Дэн Милстейн, агент защитника «Локомотива» Владислава Гаврикова, отметил, что его клиент с большой долей вероятности примет решение относительно своего перехода в «Коламбус» после матчей за сборную России.

- Я говорил с Владиславом, он сейчас продумывает все варианты, связанные с продолжением карьеры и в НХЛ, и в КХЛ, поскольку новость о том, что НХЛ не пустит своих игроков на Олимпиаду, была большим сюрпризом, - сказал Милстейн. - Из «Коламбуса» мне уже звонили вчера, сказали, что на него там очень рассчитывают и хоть сегодня готовы предложить контракт новичка. Сейчас Владислав в расположении сборной, и мы с ним договорились, что пообщаемся на тему продолжения его дальнейшей карьеры после того, как он сыграет в сборной. Пока же он думает, - передает слова Милстейна ТАСС.

Напомним, что Гавриков в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2016/17 провел 54 встречи за «Локомотив», набрав 7 (3+4) очков. В плей-офф Кубка Гагарина защитник сыграл 15 игр и записал в свой актив 5 (1+4) очков.