Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) прибыла в Словакию, где пройдет финальная часть тренировочного сбора перед юниорским чемпионатом мира-2017. Об этом сообщает официальный сайт ФХР.

«В финальной части подготовки примут участие следующие игроки:

Вратари: Арсений Ахметов («Ирбис»), Максим Жуков («Грин Бэй Гэмблерс»), Димитрий Райко (ХК МВД), Кирилл Устименко («Динамо» СПб);

Защитники: Вениамин Баранов («Динамо» СПб), Данила Галенюк («Мамонты Югры»), Георгий Дедов («Русские Витязи»), Евгений Калабушкин (СКА-1946), Александр Осин (ХК МВД), Никита Охотюк («Белые Медведи»), Семен Переляев («Ладья»), Марк Рубинчик («Саскатун Блэйдз»), Дмитрий Саморуков («Гелф Сторм»);

Нападающие: Ярослав Алексеев («Шербрук Финикс»), Михаил Бицадзе, Алексей Липанов (оба - «Динамо» Бшх), Александр Клисунов («Русские Витязи»), Павел Колтыгин («Драммондвилл Вольтижерс»), Даниил Лобанов («Красная Армия»), Кирилл Максимов («Ниагара Айс Догс»), Максим Марушев («Ирбис»), Иван Муранов, Алексей Торопченко (оба - ХК МВД), Леонид Николенко («Ладья»), Андрей Свечников («Маскегон Ламберджэкс»), Кирилл Слепец («Локо»), Иван Чехович («Бэ-Комо Драккар»), Никита Шашков («Сибирские Снайперы).

В Братиславе сборная U18 проведет два выставочных матча - 7 апреля против сверстников из Латвии и 9 апреля - против сборной Канады U18», - говорится в сообщении.

Добавим, что после двух контрольных матчей в Братиславе сборная России отправится в Спишска-Нова-Вес, где 13 апреля матчем против сборной Швеции стартует на ЮЧМ.