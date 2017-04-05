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Крис Летанг перенесет операцию и пропустит 4-6 недель

Источник:  NHL.ruКомментарии

Генеральный менеджер клуба Джим Рутерфорд прокомментировал ситуацию с защитником «Питтсбурга» Крисом Летангом, которому предстоит операция на межпозвоночном диске. Период восстановления защитника займет от четырех до шести недель.

- В феврале Крису была проведена МРТ, которая выявила грыжу межпозвоночного диска в шее. Врачи попытались сохранить его для плей-офф, предложив консервативное лечение, но результатов это не принесло. Было решено, что ему необходима операция, - приводит слова Рутерфорда официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в текущем сезоне Летанг провел 41 встречу за «Питтсбург» и набрал 34 (5+29) очков.

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