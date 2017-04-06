Митрюшкин вывел «Сьон» в финал Кубка Швейцарии, отразив два пенальти
Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин отразил два пенальти в матче с «Люцерном» в полуфинальном матче Кубка Швейцарии.
Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Сьона» - 6:5.
В финале Кубка Швейцарии «Сьон» сыграет с «Базелем».
Кубок Швейцарии
Полуфинал
«Сьон» (Сьон) – «Люцерн» (Люцерн) – 0:0, по пенальти – 6:5
Lendemain de qualification !— FC Sion (@FCSion) 6 апреля 2017 г.
Le magnifique "Aux Armes" des joueurs et du gradin nord hier ! ⚪🔴🏆#FCSFCL #Objectif14ème #HopSion pic.twitter.com/zY4dUpIy8G
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