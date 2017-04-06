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Митрюшкин вывел «Сьон» в финал Кубка Швейцарии, отразив два пенальти

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин отразил два пенальти в матче с «Люцерном» в полуфинальном матче Кубка Швейцарии.

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Сьона» - 6:5. 

В финале Кубка Швейцарии «Сьон» сыграет с «Базелем».  

Кубок Швейцарии

Полуфинал

«Сьон» (Сьон) – «Люцерн» (Люцерн) – 0:0, по пенальти – 6:5 

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