Митрюшкин вывел «Сьон» в финал Кубка Швейцарии, отразив два пенальти

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Антон Митрюшкин: Вызов в сборную – это плюс: можно сменить обстановку, пообщаться с русскими ребятами Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин рассказал, с какими чувствами приезжает в молодежную сборную России.

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