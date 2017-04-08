Станислав Черчесов: За 7 контрольных матчей сборная России обкатала 40 игроков

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на очередной конференции РФС отчитался о своей работе с национальной командой.

– За 7 контрольных матчей под моим руководством тренерский штаб «обкатал» 40 футболистов – 35 полевых игроков и 5 вратарей. На каждый сбор мы приглашали по несколько игроков для «ознакомления». Так вот 70% этих игроков задержались в национальной команде и стали ее новой частью, – отметил специалист.

Но в этом году мы эту практику уже не применяли, так как наступает День Х. Считаю, что мы великолепно отработали эти 8 месяцев, провели контрольные матчи с представителями практически всех конфедераций. До Кубка конфедераций у нас будет еще две игры – с Венгрией и Чили. В рабочих микроциклах мы оценивали не только своих игроков, но и себя. Так что у нас есть вопросы и к самим себе.