Матч «Динамо» – «Шахтер» перенесен из-за свадьбы дочери Григория Суркиса

Матч чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» был перенесен на пятницу, 21 апреля, из-за свадьбы дочери экс-президента клуба, вице-президента ФИФА Григория Суркиса. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как информирует Tribuna.com, Светлана Суркис выходит замуж 22 апреля, празднование состоится в Киеве – в ресторане 5-звездочного отеля Fairmont. Именно с этим событием была связана просьба киевлян о переносе игры с «Шахтером».

Напомним также, что президентом «Динамо» является Игорь Суркис – брат Григория Суркиса.