Матч «Динамо» – «Шахтер» перенесен из-за свадьбы дочери Григория Суркиса
Матч чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером»
был перенесен на пятницу, 21 апреля,
из-за свадьбы дочери экс-президента клуба, вице-президента ФИФА Григория Суркиса.
Об этом сообщают украинские СМИ.
Как информирует Tribuna.com, Светлана
Суркис выходит замуж 22 апреля, празднование состоится в Киеве – в ресторане
5-звездочного отеля Fairmont. Именно с этим событием была связана просьба
киевлян о переносе игры с «Шахтером».
Напомним также, что президентом «Динамо» является Игорь Суркис –
брат Григория Суркиса.
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