«Спартак» поздравил Ярцева с днем рождения

«Спартак» на своем официальном сайте поздравил с днем рождения заслуженного тренера России Георгия Ярцева с 69-летием.

«Ярцев внес весомый вклад в славную спартаковскую историю как игрок и как тренер. В 1979 году форвард Георгий Ярцев помог «Спартаку» завоевать золото чемпионата СССР, а за год до этого стал в составе красно-белых лучшим бомбардиром союзного первенства.

Сегодня мы от всей души поздравляем Георгия Александровича с днем рождения! Желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия и побед любимой команды!», - говорится в поздравлении «Спартака».

Сегодня легенде «Спартака» Георгию Александровичу Ярцеву исполняется 69 лет! Поздравляем с днём рождения!https://t.co/V0bN1jylkS pic.twitter.com/ZT6u1fulFp — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 апреля 2017 г.

За свою тренерскую карьеру Ярцев поработал с командами: «Спартак» Москва, «Динамо» Москва, «Ротор» Волгоград, «Торпедо» Москва, главный тренер сборной России.

Под руководством Ярцева «Спартак» Москва в 1996 году стал чемпионом России, а «Динамо» в 1999 году — финалистом Кубка России. Сборная России под руководством Ярцева вышла в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2004.

На данный момент он является генеральным директором «Тамбова», выступающего в ФНЛ.