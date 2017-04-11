Михаил Гершкович: Луческу явно прогадал с методами работы на сборах

Известный советский футболист и тренер Михаил Гершкович считает, что у «Зенита» на сегодняшний день очень много проблем.

- У «Зенита» явно есть проблемы - как функциональные, так и игровые, - сказал «Известиям» Гершкович. - Луческу явно прогадал с методами работы на сборах. Нынешняя команда и та, которая была до зимней паузы, - это два абсолютно разных коллектива с точки зрения качества футбола. Также очевидны проблемы и внутри команды - игроки явно не заряжены на борьбу и не готовы полностью выкладываться на поле.

После 22 туров «Зенит» занимает третье место в чемпионате России, в активе команды 43 очка. Лидирует «Спартак», набравший 51 балл.