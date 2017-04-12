Дубль Мбаппе помог «Монако» обыграть «Боруссию» в Дортмунде
Футболисты «Монако» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов одержали гостевую победу над дортмундской «Боруссией» (3:2).
В составе французского клуба дубль оформил 18-летний форвард Килиан Мбаппе. Еще один гол на счету хавбека «шмелей» Свена Бендера, который забил в собственные ворота.
Для «Боруссии» отличился полузащитник Усман Дембеле, а в концовке игры Синдзи Кагава сократил отставание до одного мяча.
Добавим, что в начале встречи защитник «Монако» Фабиньо не реализовал пенальти.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи. Напомним, матч был перенесен на день из-за взрыва возле автобуса команды из Дортмунда, в результате которого пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра.
Ответная игра состоится 19 апреля во Франции.
Лига чемпионов
1/4 финала
Первая игра
Матч
Голы
Мбаппе 20 (0:1). Бендер 34 (0:2 - автогол). Дембеле 58 (1:2). Мбаппе 80 (1:3). Кагава 84 (2:3).
Состав
Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер (Пулишич, 46), Пишчек, Гинтер, Герреру, Бендер (Шахин, 46), Кагава, Вайгль, Дембеле, Обамеянг
Монако: Субашич, Туре, Раджи, Эмерсон, Глик, Фабиньо, Лемар, Силва (Дирар, 66), Моутинью, Мбаппе, Фалькао (Жермен, 85)
Незабитые пенальти
Фабиньо (Монако), 18
Предупреждения:
Папастатопулос, 16; Гинтер, 39 - Эмерсон, 46; Лемар, 59; Дирар, 69; Фабиньо, 81; Субашич, 87
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
12 апреля 19:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция