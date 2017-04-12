Дубль Мбаппе помог «Монако» обыграть «Боруссию» в Дортмунде

Футболисты «Монако» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов одержали гостевую победу над дортмундской «Боруссией» (3:2).

В составе французского клуба дубль оформил 18-летний форвард Килиан Мбаппе. Еще один гол на счету хавбека «шмелей» Свена Бендера, который забил в собственные ворота.

Для «Боруссии» отличился полузащитник Усман Дембеле, а в концовке игры Синдзи Кагава сократил отставание до одного мяча.

Добавим, что в начале встречи защитник «Монако» Фабиньо не реализовал пенальти.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи. Напомним, матч был перенесен на день из-за взрыва возле автобуса команды из Дортмунда, в результате которого пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра.

Ответная игра состоится 19 апреля во Франции.

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