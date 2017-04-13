Константин Генич: Предъявлять мне по поводу хоккея не надо, комментаторы тут не при чем

Комментатор телеканала «Матч ТВ «Константин Генич ответил футбольным болельщикам, которые остались недовольны решением руководства показать хоккейный матч между СКА и «Метталлургом» в Кубке Гагарина.

Отметим, что в это же время стартовал первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал», который состоялся в Мюнхене и завершился победой «сливочных» со счетом 2:1.

«Извините за голос. А вот предъявлять мне в ленте по поводу хоккея не надо. Так получилось и комментаторы тут не при чем», – написал Генич на своей странице в Twitter.

Извините за голос. А вот предъявлять мне в ленте по поводу хоккея не надо. Так получилось и комментаторы тут не при чем. А матч шикарный!!👍🏻 — Genich Konstantin (@GenichK) 12 апреля 2017 г.

Добавим, что трансляция игры между «Баварией» и «Реалом» началась на «Матч ТВ» с 78-й минуты встречи.

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