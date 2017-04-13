Константин Генич: Предъявлять мне по поводу хоккея не надо, комментаторы тут не при чем
Комментатор телеканала «Матч ТВ «Константин Генич ответил футбольным болельщикам, которые остались недовольны решением руководства показать хоккейный матч между СКА и «Метталлургом» в Кубке Гагарина.
Отметим, что в это же время стартовал первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал», который состоялся в Мюнхене и завершился победой «сливочных» со счетом 2:1.
«Извините за голос. А вот предъявлять мне в ленте по поводу хоккея не надо. Так получилось и комментаторы тут не при чем», – написал Генич на своей странице в Twitter.
Извините за голос. А вот предъявлять мне в ленте по поводу хоккея не надо. Так получилось и комментаторы тут не при чем. А матч шикарный!!👍🏻— Genich Konstantin (@GenichK) 12 апреля 2017 г.
Добавим, что трансляция игры между «Баварией» и «Реалом» началась на «Матч ТВ» с 78-й минуты встречи.
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Матч
Голы
Видаль 25 (1:0). Роналду 47 (1:1). Роналду 77 (1:2).
Состав
Бавария: Нойер, Алаба, Лам, Мартинес, Боатенг, Алонсо (Бернат, 63), Роббен, Алькантара, Рибери (Коста, 66), Видаль, Мюллер (Коман, 81)
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Карвахаль, Начо, Бэйл (Асенсио, 58), Модрич (Ковачич, 90), Каземиро, Кроос, Бензема (Родригес, 84), Роналду
Незабитые пенальти
Видаль (Бавария), 45
Предупреждения:
Мартинес, 57; Видаль, 90 - Кроос, 44; Карвахаль, 45
Удаления:
Мартинес, 61 - нет
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция