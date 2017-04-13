Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия (U-18)3 : 1Швеция (U-18)
Футбол  Сельта3 : 2Генк
Футбол  Лион0 : 1Бешикташ
Футбол  Аякс2 : 0Шальке 04
Футбол  Андерлехт1 : 1Манчестер Юнайтед
Хоккей  Вашингтон- : -Торонто
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборная России одолела команду Швеции на юниорском чемпионате мира-2017

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты сборной России-U18 обыграли сверстников из команды Швеции на старте юниорского чемпионата мира-2017.

Встреча между командами завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей точными бросками отметились Кирилл Максимов и Андрей Свечников, оформивший дубль. Единственная шайба сборной Швеции на счету Эри Бренстрема.

15 апреля команда из РФ сыграет против сборной США, а коллектив из Швеции проведет в тот же день игру с Чехией.

Матч

Россия (U-18) - Швеция (U-18) - 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Голы:

Браннстрем (Лундестрем, Хюгг), 9:05 (0:1 - бол.). Максимов (Слепец), 42:13 (1:1). Свечников (Чехович), 51:02 (2:1). Свечников (Чехович), 59:58 (3:1 - п.в.).

Место и дата

13 апреля 20:30, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Это вам не малолеток бить! Россияне отомстили шведам на ЮЧМ за прошлый годЭто вам не малолеток бить! Россияне отомстили шведам на ЮЧМ за прошлый годВ своем стартовом матче на чемпионате мира в Словакии сборная России одолела шведов (3:1), забросив три шайбы в третьем периоде.Стал известен стартовый состав сборной России на первый матч ЧМ с командой ШвецииТренерский штаб сборной России огласил состав национальной команды первый матч группового этапа юниорского чемпионата мира-2017 с командой Швеции.Повторят ли россияне на ЮЧМ-2017 подвиг Овечкина? Канада уже побеждена…Повторят ли россияне на ЮЧМ-2017 подвиг Овечкина? Канада уже побеждена…Сегодня в Словакии стартует чемпионат мира среди юниоров (до 18 лет). В первом матче турнира наша команда встретится со сборной Швеции.Сергей Голубович: Липанов будет капитаном юниорской сборной России на чемпионате мираГлавный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович заявил, что определился с составом, а также капитаном команды и его ассистентами на чемпионат мира в Словакии.Сергей Голубович: Железного места в составе на чемпионат мира нет пока ни у когоГлавный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович подвел итоги контрольного матча с Латвией (2:1) в Братиславе.Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) прибыла в СловакиюЮниорская сборная России (игроки до 18 лет) прибыла в Словакию, где пройдет финальная часть тренировочного сбора перед юниорским чемпионатом мира-2017.Третьяк призвал юниорскую сборную России соблюдать тренерскую установку на ЧМПрезидент Федерации хоккея России Владислав Третьяк обратился с напутствием к игрокам юниорской сборной России (игроки до 18 лет), которые 5 апреля отправятся в Словакию на юниорский чемпионат мира 2017.Матч юниорской сборной России был отменен из-за отсутствия скорой помощиКонтрольный матч между юношеской сборной России (до 18 лет) и «Атлантами» был отменен из-за того, что в Новогорске отсутствовала машина скорой помощи.Валерий Брагин: С юниорской сборной играли в полный контактГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги контрольного матча с юниорской сборной России (3:1) в Новогорске.Юниорская сборная России заняла четвертое место на Турнире пяти нацийХоккеисты юниорской (игроки не старше 18 лет) сборной России уступили сверстникам из Чехии в заключительном матче товарищеского Турнира пяти наций, который прошел в шведском Сундсвалле.Сборная России (U18) разгромила Финляндию на турнире пяти нацийНа проходящем в Швеции турнире пяти наций юниорская сборная России (U18) одержала уверенную победу над командой Финляндии на Турнире пяти наций со счетом 6:1.Андрей Свечников признан MVP Кубка вызоваФорвард юниорской сборной России (U-18) Андрей Свечников признан самым ценным игроком мирового Кубка вызова, который завершился в канадском Боннивилле.Юниорская сборная России завоевала бронзовые награды Мирового кубка вызоваЮниорская сборная России (игроки до 18 лет) одержала победу над Чехией в матче за третье место на Мировом кубке вызова, который проходит в Канаде.Сергей Голубович: Если бы мы играли без масок, у американцев было бы больше удаленийГлавный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович оценил игру команды в полуфинале Мирового кубка вызова с США (2:4).Андрей Свечников: Возраст – не оправдание поражению от США, но где-то нам не хватило силФорвард Андрей Свечников подвел итоги матча полуфинала Мирового кубка вызова с США (2:4), в котором он забил два гола.Сергей Голубович: Не хочу винить ребят, они бились до конца в матче со сборной СШАГлавный тренер сборной России U18 Сергей Голубович прокомментировал поражение российской команды от США (2:4) в полуфинальном матче Мирового кубка вызова.Россия проиграла США в полуфинале Мирового кубка вызоваЮниорская сборная России (U18) потерпела поражение от США (2:4) в полуфинале Мирового кубка вызова в Канаде.Юниорская сборная России проиграла американцам в полуфинале Кубка вызоваЮниорская сборная России по хоккею (U-18) проиграла команде США в полуфинальном матче Кубка вызова-2016 (2:4).Россия победила Швейцарию и вышла в полуфинал Мирового кубка вызоваЮниорская сборная России (U18) выиграла у Швейцарии (6:5 OT) в заключительном матче на групповом этапе Мирового кубка вызова в Боннивиле (Канада) и с первого места вышла в полуфинал.Юниорская сборная России обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Кубка вызоваЮниорская сборная России по хоккею обыграла в овертайме команду Швейцарии на Кубке вызова (6:5 ОТ)
Футбол
Каррагер назвал лучших игроков, с которыми ему пришлось играть в одной команде
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» обыграл ВЭФ, Рочести и Брокхофф набрали по 18 очков
Хоккей
Букмекеры считают «Вашингтон» фаворитом первого матча серии с «Торонто»
Волейбол
«Зенит» одолел «Белогорье» и вышел в «Финал четырех» Лиги чемпионов
все новости
Швеция (U-18)
Швеция (U-18)календарьстатистика
Россия (U-18)
Россия (U-18)календарьстатистика
Чемпионат мира U-17
Чемпионат мира U-17таблицакалендарьстатистикатексты/новости