Сборная России одолела команду Швеции на юниорском чемпионате мира-2017
Хоккеисты сборной России-U18 обыграли сверстников из команды Швеции на старте юниорского чемпионата мира-2017.
Встреча между командами завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей точными бросками отметились Кирилл Максимов и Андрей Свечников, оформивший дубль. Единственная шайба сборной Швеции на счету Эри Бренстрема.
15 апреля команда из РФ сыграет против сборной США, а коллектив из Швеции проведет в тот же день игру с Чехией.
Матч
Россия (U-18) - Швеция (U-18) - 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
Голы:
Браннстрем (Лундестрем, Хюгг), 9:05 (0:1 - бол.). Максимов (Слепец), 42:13 (1:1). Свечников (Чехович), 51:02 (2:1). Свечников (Чехович), 59:58 (3:1 - п.в.).
Место и дата
13 апреля 20:30, , Онлайн-трансляция
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