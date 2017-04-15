Владислав Третьяк: Слова Зарипова о балете? Знаете, ему бы надо шайбы забивать

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался об удалении форварда магнитогорского «Металлурга» Даниса Зарипова в третьем периоде четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина со СКА.

«Вадим Шипачев (на котором был фол) был без шайбы, Зарипову нельзя было его бить, это чистые две минуты. Претензии «Магнитки» – это нормально, у всех всегда бывают претензии, это же хоккей.

Слова Зарипова о балете? Знаете, ему бы надо шайбы забивать. А по победному голу вопросов нет, судьям мы доверяем», – приводит «Р-Спорт» слова Третьяка.

Напомним, на 52-й минуте Зарипов получил удаление за атаку игрока, не владеющего шайбой.

После чего защитник СКА Динар Хафизуллин забросил победную шайбу, которая принесла команде третью победу в серии.

Пятый матч пройдет 16 апреля в Магнитогорске. Начало – 15:00 (мск).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию четвертого матча