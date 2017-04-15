Владислав Третьяк: Слова Зарипова о балете? Знаете, ему бы надо шайбы забивать
Президент ФХР
Владислав Третьяк высказался об удалении форварда магнитогорского «Металлурга»
Даниса Зарипова в третьем периоде четвертого матча финальной серии Кубка
Гагарина со СКА.
«Вадим Шипачев (на котором был фол) был без шайбы, Зарипову нельзя было его бить, это чистые две минуты. Претензии «Магнитки» – это нормально, у всех всегда бывают претензии, это же хоккей.
Слова Зарипова о балете? Знаете, ему бы надо шайбы забивать. А по победному голу вопросов нет, судьям мы доверяем», – приводит «Р-Спорт» слова Третьяка.
Напомним, на 52-й минуте Зарипов получил удаление за атаку игрока, не владеющего шайбой.
После чего защитник СКА Динар Хафизуллин забросил победную шайбу, которая принесла команде третью победу в серии.
Пятый матч пройдет 16 апреля в Магнитогорске. Начало – 15:00 (мск).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию четвертого матча
Матч
СКА - Металлург Мг - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Голы:
Антипин (Бирюков, Мозякин), 0:27 (0:1). Хафизуллин (Шипачёв, Гусев), 22:39 (1:1). Осала (Сантала), 34:14 (1:2). Зубарев (Прохоркин, Гусев), 41:28 (2:2). Хафизуллин (Херсли, Гусев), 52:05 (3:2 - бол.).
Место и дата
14 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция