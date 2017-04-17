Александр Пашков: При такой плотности хоккея магия первого звена «Магнитки» исчезает

Олимпийский чемпион Александр Пашков подвел итоги финала Кубка Гагарина.

Напомним, накануне СКА в пятом матче обыграл магнитогорский «Металлург» (5:3) и выиграл серию со счетом 4-1.

- Честно скажу, интрига в финальной серии была потеряна еще в Санкт-Петербурге - если не в матче номер три, то в следующей игре точно, - считает Пашков. - При счете 1-1 в двух овертаймах Магнитогорск дважды играл в большинстве и, безусловно, эти моменты не имел права упускать. Ну и совсем тяжелым получилось поражение в матче номер четыре, когда, видимо, не случайно произошел срыв у Даниса Зарипова. Этот момент показал, что действующий чемпион уже чувствует себя обреченным.

- За счет чего СКА выиграл главный трофей КХЛ?

- Великолепные по меркам КХЛ баланс и качество состава позволили СКА предложить соперникам те скорости, на которых те просто не были готовы играть. При всем уважении к Зарипову или Сергею Мозякину было видно, что на таких скоростях и при такой плотности хоккея магия их звена, к сожалению, исчезает. Плюс в первых двух матчах лидеров «Магнитки» основательно побили - и бросалось в глаза, что физиологически и функционально эти ветераны выдать большее уже не способны.

- Главная тема этого финала, если не всего плей-офф, даже не хоккейная, а судейская?

- К сожалению, это так. Те единичные проблемы, которые возникали у нашего судейского корпуса во времена Владимира Плющева, теперь стали системными. Хоккейные люди все эти моменты прекрасно видели, хотя печатные СМИ почему-то закрыли на них глаза. Я много прожил в СССР, когда прессу в общем-то контролировали. И, честно говоря, не ожидал, что эти времена вернутся в Россию в XXI веке - может быть, даже в более жесткой форме.

Матч Металлург Мг - СКА - 3:5 (1:0, 1:3, 1:2) Голы: Осала (Сантала, Хабаров), 8:49 (1:0). Антипин (Коварж), 23:56 (2:0). Гусев (Дадонов, Шипачёв), 27:00 (2:1 - бол.). Барабанов (Ковальчук), 29:23 (2:2). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 34:29 (2:3). Ковальчук (Херсли), 40:09 (2:4). Косов 40:55 (3:4). Плотников (Прохоркин), 58:54 (3:5 - п.в.). Место и дата 16 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция





