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Иван Барбашев: Моя цель – пасовать на Тарасенко и быть надежным в обороне

Павел Лысенков, Кирилл Кватерман
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Корреспондент «Советского спорта» в Сент-Луисе побеседовал с Иваном Барбашевым после победы над «Миннесотой».

- У вас лично что получается, а что нет в плей-офф?
- Сейчас я выхожу в тройке с Вовой Тарасенко и Джейденом Шварцем. У меня появилась другая роль. Но надо и дальше играть в свой хоккей. Думаю, у меня стала лучше получаться игра в обороне. Это очень важно в плей-офф. В целом считаю, что наше звено работает неплохо. Но каждый матч очень тяжелый.

- Вообще у вас удивительный прогресс в этом сезоне – от фарм-клуба до основы «Блюз». Третье звено, а теперь в самых важных матчах – первое, вместе с такой звездой как Тарасенко. Как вы это можете объяснить?
- Даже не знаю. Когда меня подняли из фарм-клуба, я выкладывался и хотел себя показать. Наверное, тренеры во мне что-то заметили. И теперь, когда в «Сент-Луисе» есть травмы, меня поставили на эту позицию в первое звено.

Ну а что? Надо работать дальше. Я знаю, как играют Вова и Джейден. Это атакующий хоккей. Моя цель – от них не отставать, больше пасовать на ребят. Но при этом надежно действовать в обороне и где-то проявить себя в нападении.

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