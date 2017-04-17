Иван Барбашев: Я ставлю перед собой задачу выиграть Кубок Стэнли

Корреспондент «Советского спорта» в Сент-Луисе побеседовал с Иваном Барбашевым после победы над «Миннесотой».

- Какую задачу вы перед собой ставите?

- Выиграть Кубок Стэнли. Это очень нужно для дальнейшей карьеры, да и вообще… Важнее сейчас не может быть задачи. Что мне говорят тренеры? «Продолжай играть, как сейчас». Значит, они видят в этом что-то хорошее.

- Что вы скажете о вратаре Джейке Аллене?

- Он играет великолепно. Очень нас спасает, особенно в первых двух матчах, когда «Миннесота» наносила каждый раз больше 40 бросков. Джейк пропускал лишь по одной шайбе. Думаю, Аллен в нашей команде самый лучший. Великолепно готов к плей-офф. Просто невероятный голкипер!