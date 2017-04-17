Никита Зайцев: Возможность сыграть против Овечкина является в какой-то степени вызовом
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев, пропустивший две первые встречи первого раунда Кубка Стэнли против «Вашингтона», выйдет на площадку в третьем матче серии.
- Я с нетерпением жду возможности сыграть свой первый матч в плей-офф. Каждый день мое состояние улучшалось и сейчас я чувствую, что готов выйти на лед.
Думаю,
что сегодня будет особенный вечер.
Возможность сыграть против Александра
Овечкина и других наших ребят из
«Вашингтона» является в какой-то
степени вызовом, но в то же время всегда
интересно сыграть против соотечественников, - передает слова Зайцева официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне 25-летний защитник «Мэйпл Лифс» провел 82 матча и набрал 36 (4+32) очков.
Добавим, что после двух поединков, которые прошли в Вашингтоне, счет в серии равный - 1-1.