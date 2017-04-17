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Микко Койву: Ищем варианты, как забросить Аллену

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Капитан «Миннесоты» Микко Койву прокомментировал итог трех первых матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сент-Луиса».

- Вы знаете, мы очень стараемся в этой серии, ищем варианты, как забросить Аллену. Он играет очень хорошо, но это не может никаким образом служить оправданием для нас. Нам нужно быть более терпеливыми. Сложно выбрать какую-то одну вещь, которую надо исправить. Будем стараться играть лучше в комплексе, - передает слова Койву официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после третьей встречи счет в серии между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» 3-0 в пользу «Блюз». Следующий матч состоится в Сент-Луисе в четверг, 19 апреля. Игра начнется в 04:30 по московскому времени.

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