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«Шальке» и «Рома» претендуют на Зобнина, немецкий клуб уже начал переговоры по его трансферу

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин может сменить клубную прописку по окончании сезона.

Как сообщает «Чемпионат», на игрока красно-белых претендуют немецкий «Шальке 04», а также итальянская «Рома», которую тренирует экс-наставник «Зенита» Лучано Спаллетти.

Согласно источнику, «Шальке» уже начал предварительные контакты с агентом полузащитника, поскольку давно следит за его игрой.

Отмечается, что в контракте Зобнина со «Спартаком» присутствует пункт об отступных, который не является неподъемным для европейских клубов, что может ускорить переговорный процесс.

Ранее сообщалось, что наставник красно-белых Массимо Каррера может заменить Спаллетти на тренерском мостике в «Роме». При этом, весной 2015 года английские СМИ сообщали об интересе к Зобнину со стороны «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 23-летний хавбек столичного клуба провел во всех турнирах 26 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока сборной России в 4 млн евро, а его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2020 года.

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